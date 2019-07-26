26.07.2019 - 09:59
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Cumartesi - Pazar hava durumu bilgileri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı bilgileri paylaşıldı. Vatandaşlar arasında merak konusu olan Cumartesi - Pazar hava durumu arayışı yanıt buldu. İşte il il hava durumu bilgileri haberimizde...
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri için meraklı arayış devam ediyor. Cumartesi - Pazar günleri için plan yapacak olan vatandaşlar, yaşadığı ilin hava durumu bilgilerini inceliyor. İşte MGM'nin resmi internet sayfası üzerinde yerini alan hava durumu tahminleri...
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün açık 25,9 °C
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün parçalı bulutlu 25,9 °C
İZMİR HAVA DURUMU
Bugün açık 27,6 °C
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Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardıİstanbul Pendik'te 3 kişinin, kendilerine borcu olan baba ve oğulla tartışması kanlı bitti. Baba ve oğul tartıştıkları kişilerden birinin kafasını kaldırım taşıyla vurarak yardı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.