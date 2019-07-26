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26.07.2019 - 09:59

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Cumartesi - Pazar hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı bilgileri paylaşıldı. Vatandaşlar arasında merak konusu olan Cumartesi - Pazar hava durumu arayışı yanıt buldu. İşte il il hava durumu bilgileri haberimizde...

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Cumartesi - Pazar hava durumu bilgileri

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri için meraklı arayış devam ediyor. Cumartesi - Pazar günleri için plan yapacak olan vatandaşlar, yaşadığı ilin hava durumu bilgilerini inceliyor. İşte MGM'nin resmi internet sayfası üzerinde yerini alan hava durumu tahminleri...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün açık 25,9 °C

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak Cumartesi - Pazar hava durumu bilgileri

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün parçalı bulutlu 25,9 °C

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak Cumartesi - Pazar hava durumu bilgileri

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün açık 27,6 °C

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak Cumartesi - Pazar hava durumu bilgileri

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Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardıİstanbul Pendik'te 3 kişinin, kendilerine borcu olan baba ve oğulla tartışması kanlı bitti. Baba ve oğul tartıştıkları kişilerden birinin kafasını kaldırım taşıyla vurarak yardı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
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