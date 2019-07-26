Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Cumartesi - Pazar hava durumu bilgileri

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri için meraklı arayış devam ediyor. Cumartesi - Pazar günleri için plan yapacak olan vatandaşlar, yaşadığı ilin hava durumu bilgilerini inceliyor. İşte MGM'nin resmi internet sayfası üzerinde yerini alan hava durumu tahminleri...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün açık 25,9 °C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün parçalı bulutlu 25,9 °C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün açık 27,6 °C

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