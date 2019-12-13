Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Cumartesi-Pazar hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumuna ilişkin yayımlanan son hava durumu raporuna göre bugün yurdumuzda Ege, Akdeniz, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun bir bölgesinde yağış bekleniyor. Yarından itibaren Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kıyı Ege Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise Cumartesi günü kar yağışının etkili olması beklenirken Pazar gününden itibaren yağışlı hava Marmara Bölgesini etkisi altına alıyor

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya çevreleri ile İzmir, Aydın, Muğla kıyıları, Çanakkale ve Adana'nın güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgen genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevreleri ile Adana'nın güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Karaman çevrelerinin hafif yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batı ilçeleri hafif yağmurlu

SİVAS °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Düzce, gece saatlerinde Karabük ve Kastamonu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Tokat, gece saatlerinde Çorum çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, 5°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl yağmurlu, sabah ilk saatlerde Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu