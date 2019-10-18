MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHafta sonu hava durumu nasıl olacak? İl il bölge bölge hava durumu raporu
18.10.2019 - 20:38 |

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İl il bölge bölge hava durumu raporu

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Cumartesi günü Orta Karadeniz Bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu'da Yozgat ve Sivas, Akdeniz Bölgesi'nin doğu kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde yağış bekleniyor. Pazar günü ise yağışların etkisini arttırarak Karadeniz Bölgesinin tamamı, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yanı sıra Akdeniz'in doğu kesimlerini etkisi altına alması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu...

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İl il bölge bölge hava durumu raporu

Hava durumuna ilişkin yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgesi dışında kalan diğer tüm yerlerde Pazar günü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Cumartesi günü ise Orta Karadeniz Bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu'da Yozgat ve Sivas, Akdeniz Bölgesi'nin doğu kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesinde ise sıcaklıkların 22-25 derece civarında seyretmesi beklenirken Ege Bölgesinde ise 25-28 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak İl il bölge bölge hava durumu raporu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak İl il bölge bölge hava durumu raporu

Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

PAEM 26.dönem 7 bin polis alımı başvuru şartları neler?

PAEM 26.dönem 7 bin polis alımı başvuru şartları neler?

NATO'dan Suriye ile ilgili açıklama

NATO'dan Suriye ile ilgili açıklama

MSB'den kimyasal silah iddialarıyla ilgili açıklama

MSB'den kimyasal silah iddialarıyla ilgili açıklama

Nuri Pakdil kimdir? Nuri Pakdil biyografisi

Nuri Pakdil kimdir? Nuri Pakdil biyografisi

Sıradaki Haber