18.10.2019 - 20:38 |
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İl il bölge bölge hava durumu raporu
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Cumartesi günü Orta Karadeniz Bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu'da Yozgat ve Sivas, Akdeniz Bölgesi'nin doğu kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde yağış bekleniyor. Pazar günü ise yağışların etkisini arttırarak Karadeniz Bölgesinin tamamı, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yanı sıra Akdeniz'in doğu kesimlerini etkisi altına alması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu...
Hava durumuna ilişkin yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgesi dışında kalan diğer tüm yerlerde Pazar günü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Cumartesi günü ise Orta Karadeniz Bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu'da Yozgat ve Sivas, Akdeniz Bölgesi'nin doğu kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde yağış bekleniyor.
Marmara Bölgesinde ise sıcaklıkların 22-25 derece civarında seyretmesi beklenirken Ege Bölgesinde ise 25-28 derece civarında seyretmesi bekleniyor.