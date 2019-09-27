Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi ve pazar hava durumu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiği son rapora göre hava sıcaklıklarının, yarın (Cumartesi) artacağı, kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı ancak pazar gününden itibaren ülke genelinde tekrar artarak hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

28 EYLÜL CUMARTESİ

Ülkemizin doğusunda gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Hava sıcaklığı Ardahan'da 6 dereceye kadar inecek. Diğer Bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı öğlen 25 akşam ise 17 derece, Ankara'da hava sıcaklığı öğlen 24 akşam 12 derece, İzmir'de ise hava sıcaklığı öğlen 28 akşam ise 17 derece olacak.

29 EYLÜL PAZAR

Pazar günü Doğu'da sağanak yağış bulutlu bir havaya bırakıyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu güneşli, diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı öğlen 26 akşam ise 16 derece, Ankara'da hava sıcaklığı öğlen 25 akşam 12 derece, İzmir'de ise hava sıcaklığı öğlen 29 akşam ise 16 derece olacak.