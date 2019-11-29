Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kış yüzünü gösterdi. Yurt geneli etkisini alan soğuk hava hafta sonu da devam edecek. Meteoroloji tarafından yayımlanan son uyarılara göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da yoğun kar bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YURT GENELİ SAĞANAK YAĞIŞLI

Cumartesi ve pazar günü yurt geneli sağanak yağışlı olacak. Başta İstanbul olmak üzere pazar günü yurdun büyük kesimi sağanak yağışın etkisinde olacak.