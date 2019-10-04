Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

Ülke genelinde hava sıcaklığı son bir haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Birkaç gündür ise yurtta yağış yok. Hafta sonuna girilirken hava durumunun akıbeti merak ediliyor. İşte detaylar...

5 EKİM CUMARTESİ

Meteorolojinin geçtiği verilere göre 5 günlük hava tahmininde yurdun batısı ve Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı... Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı İstanbul'da 22-19, İzmir'de 23-17 ve Ankara 23-14 olacak.

6 EKİM PAZAR

Pazar günü, Trakya, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'in güneyi ve İç Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu olacak. Ülkenin güney batısı ve güney doğusu parçalı bulutlu olurken diğer bölgeler bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İstanbul'da 20-16, İzmir'de 23-16 ve Ankara 21-12 olacak.