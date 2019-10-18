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18.10.2019 - 09:22 |

Hafta sonu yağmur var mı? Cumartesi - Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19-20 Ekim günlerinin hava durumu tahminlerini yayımladı. Hafta sonu için plan hazırlamak isteyen vatandaşlar, Cumartesi-Pazar hava durumu nasıl olacak merak ediyor. İşte il il hava durumu dereceleri haberimizde...

Hafta sonu yağmur var mı? Cumartesi - Pazar hava durumu

Cumartesi hava durumu, Pazar hava durumu merakla araştırılıyor. Hafta sonu yağmur yağacak mı sorusu yoğun ilgi görüyor. Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hva durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri büyük ilgi görüyor. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Parçalı Bulutlu 14,9 °C

Hafta sonu yağmur var mı Cumartesi - Pazar hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Çok Bulutlu 19,1 °C

Hafta sonu yağmur var mı Cumartesi - Pazar hava durumu

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün Puslu 19,7 °C

Hafta sonu yağmur var mı Cumartesi - Pazar hava durumu

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