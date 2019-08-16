Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında?

İsmini ilk kez ‘Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi.

Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da Su Topu oynamıştır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda da yer almıştır. Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi. Survivor 2019 Panorama'da sunuculuk yapmıştır. Son olarak TV8'de Seray Sever ile birlikte 'Gel Yazın Konuşalım' programında sunuculuk yaptı.

2018 yılında Lila adını verdikleri kızları dünyaya gelmiştir.