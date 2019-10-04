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04.10.2019 - 09:46 |

Hakan Ural ve Seda Akgül'den yeni program! 'Neler Oluyor Hayatta?' ne zaman başlayacak?

Hakan Ural ve Seda Akgül yeni programları ile yakında izleyici ile buluşacaklar. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelecek olan Neler Oluyor Hayatta? programında hayata dair her şey konuşulacak.

Hakan Ural ve Seda Akgül'den yeni program! 'Neler Oluyor Hayatta?' ne zaman başlayacak?

Kanal D yeni programı ile izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün 09.00'da başlayacak olan Neler Oluyor Hayatta? Hakan Ural ve Seda Akgül'ün sunumuyla ekrana gelecek. Hayata dair her şeyin konuşulacağı Neler Oluyor Hayatta? Pazartesi günü başlıyor.

Kadın sürücü fren yerine gaza basınca takla attıBaşakşehir’de alışveriş için AVM’ye gelen bir kadın sürücü, otopark girişinde fren yerine gaza basınca kaldırıma vurarak takla attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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