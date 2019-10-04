Hakan Ural ve Seda Akgül'den yeni program! 'Neler Oluyor Hayatta?' ne zaman başlayacak?

Kanal D yeni programı ile izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün 09.00'da başlayacak olan Neler Oluyor Hayatta? Hakan Ural ve Seda Akgül'ün sunumuyla ekrana gelecek. Hayata dair her şeyin konuşulacağı Neler Oluyor Hayatta? Pazartesi günü başlıyor.