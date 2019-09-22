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22.09.2019 - 22:09 | | AA

Hakim ile fotoğrafı çok konuşulmuştu! Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama geldi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Hakim ile fotoğrafı çok konuşulmuştu! Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama geldi

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

KIVANÇ TATLITUĞ AÇIKLAMA YAPTI

Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim.

Hakim ile fotoğrafı çok konuşulmuştu Kıvanç Tatlıtuğdan açıklama geldi

 

 

 

Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulunduKastamonu’nun Cide ilçesinde fındık bahçesine giden yaşlı kadın, burada komşusu tarafından ölü olarak bulundu.
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