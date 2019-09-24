Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde operasyon! 10 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Yüksekova ilçesi kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.