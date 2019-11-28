Hakkari ve Pençe Harekatı Bölgesi'nden acı haber... Üç şehit

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

Öte yandan Pençe Harekatı bölgesinde de yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.