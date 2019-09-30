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30.09.2019 - 16:18 | | DHA

Hakkari'de 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında bir yolcu minibüsünde 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

Hakkari'de 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari-Van Karayolu üzerinde bulunan Yeniköprü kontrol noktasında, şüphe üzerine yolcu minibüsünü durdurdu. Ekiplerin minibüste bulunan bir şüphelinin üzerinde yaptığı arama sonucunda 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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