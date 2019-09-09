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09.09.2019 - 07:57| AA

Son dakika | Hakkari'den acı haber! Ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

Son dakika | Hakkari'den acı haber! Ağır yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen askerin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
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