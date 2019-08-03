MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHakkari'de PKK'lı 2 terörist teslim oldu
03.08.2019 - 22:21| AA

Hakkari'de PKK'lı 2 terörist teslim oldu

Hakkari'de PKK'lı 2 terörist, jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Hakkari'de PKK'lı 2 terörist teslim oldu

 

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu bilgi paylaşıldı:

"3 Ağustos 2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahısların yapılan sorgulamalarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 1994 yılında katıldıkları ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandıkları tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

ABD’de silahlı saldırıABD’nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hakkari'de PKK'lı 2 terörist teslim oldu

Hakkari'de PKK'lı 2 terörist teslim oldu

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! (3 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! (3 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)

Düzce Valiliği uyarı yaptı: Sağanak yağış etkili olacak

Düzce Valiliği uyarı yaptı: Sağanak yağış etkili olacak

Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün oldu?

Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün oldu?

Sıradaki Haber