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18.09.2019 - 16:54 | | AA

Hakkında yakalama kararı vardı! Gözaltına alındı

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütle irtibatlı olduğu iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Hakkında yakalama kararı vardı! Gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddia edilen K.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 100. Yıl Mahallesi'nde gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

 

Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştüTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.
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