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22.09.2019 - 10:38 | | İHA

Halay çekme cinayetinin firari hükümlüsü yakalandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 2006 yılında düğünde halay çekme yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi öldürmekten 25 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra açık cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Halay çekme cinayetinin firari hükümlüsü yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, 2006 yılında Yumurtalık ilçesindeki bir düğünde halay çekme yüzünden kız ve erkek tarafı arasında çıkan kavgada Yahya Nennioğlu'nu öldüren ve tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden Ali Yurtsever'in yakalanması için çalışma başlattı.

İnfaz dedektifleri, hükümlünün Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Dedektifler hemen bu adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında hükümlü saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirilen hükümlü, daha sonrada cezaevine götürüldü.

Polis şafak vakti tek tek bastı!Adana merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında asker, öğretmen ve hemşirelerinde bulunduğu 15 zanlının yakalanması için evlere tek tek girildi.
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