Hale Soygazi kimdir, kaç yaşındadır? Hangi filmlerde oynadı?
21 Eylül 1950'de İstanbul'da doğan Hale Soygazi, oyuncu ve eski manken. Saint Benoit Ortaokulu'nun ardından Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. Üniversitede Fransız Filolojisi ikinci sınıftan ayrılarak İsviçre'ye gitti. Orada mankenlik kursu gören sanatçı Türkiye'ye dönüp manken ve fotomodel olarak çalıştı. Peki Hale Soygazi hangi projelerde yer aldı?
1972'de Saklambaç Gazetesi'nin açtığı Türkiye Sinema Güzellik Yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Daha sonra İtalya'da "Avrupa Sinema Güzeli" seçildi. Yurda dönünce on film çevirmek üzere bir anlaşma yaptı. İlk filmi olan "Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi"'ın ardından, "Bir Garip Yolcu", "Mahkum", "İtham Ediyorum", "Bir Kız Böyle Düştü", "Ölüme Koşanlar" adlı filmleri ardı ardına çevirdi. Gittikçe daha geniş kitlelere ulaşan filmlerde oynayan sanatçı, "Çocuğumu İstiyorum" adlı 1973 tarihli yapımda başrolleri paylaştığı Ahmet Özhan'la 1976'da evlendi. Çiftin evliliği kısa bir süre sonra boşanma ile sonuçlandı.
1978'de "Maden" filmindeki rolünden dolayı Antalya Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmasının ardından sinemaya bir süre ara verdi. Bu dönemde birçok meslektaşının aksine şarkıcılık yapmadı. 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın çektiği Bir Yudum Sevgi'de başrol oynayarak döndü. Bu filmdeki performansı ile Antalya Film Festivali'inde ikinci kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldıktan sonra Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kadının Adı Yok, Bekle Dedim Gölgeye filmlerinde baş kaldıran kadın tiplerini canlandırdı. 1997'de Barış Pirhasan'ın yönettiği Usta Beni Öldürsene adlı filmde rol adlı; film, çeşitli festivallerden farklı dallarda 5 ödül aldı. Soygazi, 2004 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile ödüllendirildi. Aynı yıl Sil Baştan adlı dizi-filmde rol aldı.
Tiyatro sahnesine ilk defa 2000 yılında "Küçük Prens" adlı oyunla çıktı. 2006'da "Özel Bir Gün" adlı oyunda rol aldı.
Yönetmen Barış Pirhasan'la uzun süreli bir ilişki yaşamış olan Soygazi, daha sonra Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinden Murat Belge ile yaşadığı 10 yıl kadar süren birlikteliğin ardından Belge ile evlendi.
Filmografi
2015- Kaderimin Yazıldığı Gün
2011-2013 - Kuzey Güney
2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?
2004 - Sil Baştan
1997 - Bir Umut
1996 - Usta Beni Öldürsene
1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey
1992 - Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri
1990 - Bekle Dedim Gölgeye
1989 - Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal
1989 - Cahide
1987 - Kadının Adı Yok (Işık)
1985 - Bir Avuç Cennet (Emine)
1984 - Bir Yudum Sevgi (Aygül)
1978 - Maden
1977 - Kördüğüm
1977 - Sevgili Dayım
1976 - Süt Kardeşler (Bihter)
1975 - Nereden Çıktı Bu Velet
1975 - Adamını Bul
1975 - Gece Kuşu Zehra
1975 - Bak Yeşil Yeşil (Neşe)
1975 - Küçük Bey (Hülya)
1974 - Mirasyediler
1974 - Kanlı Deniz (Meryem)
1974 - Unutma Beni
1974 - Ceza Alev
1974 - Unutama Beni
1974 - Gariban
1973 - Aşk Mahkûmu
1973 - Kabadayının Sonu
1973 - Ölüme Koşanlar
1973 - Şüphe
1973 - Tatlım
1973 - Aşkımla Oynama
1973 - Bataklık Bülbülü
1973 - Arap Abdo
1973 - Vurun Kahpeye (Aliye)
1973 - Oh Olsun
1973 - Sevilmek İstiyorum (Hale)
1973 - Bir demet menekşe (Nesrin)
1973 - Çocuğumu İstiyorum (Selma)
1972 - Mahkûm
1972 - Bir Garip Yolcu
1972 - Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi (Angela-Zeynep)
1972 - Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü (Ayşe)
1972 - İtham Ediyorum (Selma)