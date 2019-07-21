Hale Soygazi kimdir, kaç yaşındadır? Hangi filmlerde oynadı?

1972'de Saklambaç Gazetesi'nin açtığı Türkiye Sinema Güzellik Yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Daha sonra İtalya'da "Avrupa Sinema Güzeli" seçildi. Yurda dönünce on film çevirmek üzere bir anlaşma yaptı. İlk filmi olan "Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi"'ın ardından, "Bir Garip Yolcu", "Mahkum", "İtham Ediyorum", "Bir Kız Böyle Düştü", "Ölüme Koşanlar" adlı filmleri ardı ardına çevirdi. Gittikçe daha geniş kitlelere ulaşan filmlerde oynayan sanatçı, "Çocuğumu İstiyorum" adlı 1973 tarihli yapımda başrolleri paylaştığı Ahmet Özhan'la 1976'da evlendi. Çiftin evliliği kısa bir süre sonra boşanma ile sonuçlandı.

1978'de "Maden" filmindeki rolünden dolayı Antalya Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmasının ardından sinemaya bir süre ara verdi. Bu dönemde birçok meslektaşının aksine şarkıcılık yapmadı. 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın çektiği Bir Yudum Sevgi'de başrol oynayarak döndü. Bu filmdeki performansı ile Antalya Film Festivali'inde ikinci kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldıktan sonra Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kadının Adı Yok, Bekle Dedim Gölgeye filmlerinde baş kaldıran kadın tiplerini canlandırdı. 1997'de Barış Pirhasan'ın yönettiği Usta Beni Öldürsene adlı filmde rol adlı; film, çeşitli festivallerden farklı dallarda 5 ödül aldı. Soygazi, 2004 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile ödüllendirildi. Aynı yıl Sil Baştan adlı dizi-filmde rol aldı.

Tiyatro sahnesine ilk defa 2000 yılında "Küçük Prens" adlı oyunla çıktı. 2006'da "Özel Bir Gün" adlı oyunda rol aldı.

Yönetmen Barış Pirhasan'la uzun süreli bir ilişki yaşamış olan Soygazi, daha sonra Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinden Murat Belge ile yaşadığı 10 yıl kadar süren birlikteliğin ardından Belge ile evlendi.

Filmografi



2015- Kaderimin Yazıldığı Gün

2011-2013 - Kuzey Güney

2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2004 - Sil Baştan

1997 - Bir Umut

1996 - Usta Beni Öldürsene

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey

1992 - Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri

1990 - Bekle Dedim Gölgeye

1989 - Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal

1989 - Cahide

1987 - Kadının Adı Yok (Işık)

1985 - Bir Avuç Cennet (Emine)

1984 - Bir Yudum Sevgi (Aygül)

1978 - Maden

1977 - Kördüğüm

1977 - Sevgili Dayım

1976 - Süt Kardeşler (Bihter)

1975 - Nereden Çıktı Bu Velet

1975 - Adamını Bul

1975 - Gece Kuşu Zehra

1975 - Bak Yeşil Yeşil (Neşe)

1975 - Küçük Bey (Hülya)

1974 - Mirasyediler

1974 - Kanlı Deniz (Meryem)

1974 - Unutma Beni

1974 - Ceza Alev

1974 - Unutama Beni

1974 - Gariban

1973 - Aşk Mahkûmu

1973 - Kabadayının Sonu

1973 - Ölüme Koşanlar

1973 - Şüphe

1973 - Tatlım

1973 - Aşkımla Oynama

1973 - Bataklık Bülbülü

1973 - Arap Abdo

1973 - Vurun Kahpeye (Aliye)

1973 - Oh Olsun

1973 - Sevilmek İstiyorum (Hale)

1973 - Bir demet menekşe (Nesrin)

1973 - Çocuğumu İstiyorum (Selma)

1972 - Mahkûm

1972 - Bir Garip Yolcu

1972 - Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi (Angela-Zeynep)

1972 - Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü (Ayşe)

1972 - İtham Ediyorum (Selma)