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26.12.2019 - 00:28 | | AA

Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

 

Alınan bilgiye göre Özcan, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahada mesai arkadaşlarıyla maç yaparken rahatsızlanınca oyundan çıktı.

Bir süre sonra fenalaşan ve olay yerine çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Özcan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özcan'ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Acı haberi duyan mesai arkadaşları ile Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da hastaneye geldi.

Özcan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybettiHalı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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