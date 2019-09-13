Halil Altındere’nin sihirli dünyası

Güncel sanatın öncü isimlerinden Halil Altındere’nin “Abrakadabra” isimli solo sergisi Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’ndeki Yapı Kredi Kültür Binası’nda ziyaretçilerini bekliyor. Düzenlenen basın toplantısında sanatçı Halil Altındere ile Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, sergi hakkında bilgi verdi. Tülay Güngen, “Halil Altındere ile yolumuz on sene önce kesişmişti. Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi’nde 2008’de Altındere’nin ‘Bunun Bir Sergi Olduğuna Emin Değilim’ isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapmıştık ve bu sergi büyük ses getirmişti. Şimdi ise bankamızın 75. yaşına özel olarak düzenlediğimiz ‘Abrakadabra’ sergisi dolayısıyla Halil Altındere ile yeniden bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sıradan nesneler!

Halit Altındere, “Abrakadabra” sergisinin yaratıcılık ve absürdün bir arada bulunduğu sokak ve popüler kültürden öğeler taşıdığını belirtti. Sanatçı, bu sergide, gündelik hayatın içinden bir nesnenin, olağan bir durumun ya da bizim için sıradanlaşmış herhangi bir olayın aslında ilginç olabileceğinden yola çıkıyor. Küratörlüğünü Hou Hanru’nun yaptığı sergide, sanatçının 25 eseri Yapı Kredi Binası’nda, bir eseri de Bomonti’de olmak üzere 26 işi sergileniyor.

İstiklal Caddesi’nde olmaktan çok mutlu

Halil Altındere, sergisini hareketin hiç azalmadığı İstiklal Caddesi’nin tam kalbinde gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi:

“İstiklal Caddesi, her tür ideoloji, cinsiyet ve kimlikten insanı görebileceğiniz bir yer olmasıyla beni daima besleyen bir yer. Yapı Kredi Kültür Sanat’da galerinin ana salonu dışındaki yerler, aynı bu caddenin dar ve uzun sokakları gibi koridorlardan oluşuyor. Biz de sergide koridorların kendisini birer sokak gibi algılayıp, eserleri o şekilde konumlandırdık. Bu sergiyi gezenler, sokağın bir nevi içeride devam edişini deneyimleyebilir” dedi.

Sanatçının sergisine büyülü yolculuk

Halil Altındere’nin sergisini ziyaret edecek ziyaretçiler, sanatçının son dönemde ürettiği tüm üç boyutlu çalışmaları, hiper-realistik heykelleri, bronz işleri ve enstalasyon çalışmalarını bir arada görebilecekler.

Altındere, ürettiği eserleriyle günlük yaşamın gerçekliği ve hayal dünyası arasındaki sınırların geçişkenliğini sorguluyor.

Tülay Güngen, “Abrakadabra” sergisi kapsamında ünlü sihirbaz Kubilay “QB” Tunçer’in yetişkinler ve çocuklar için özel performanslarının olacağını da belirtti.

3 Kasım’a kadar açık

Halil Altındere’nin “Abrakadabra” sergisini 3 Kasım tarihine kadar görebilir ve sihirli bir dünyaya yolculuğa çıkabilirsiniz.