MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHalit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
08.09.2019 - 14:34| DHA

Halit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar için cenaze töreni düzenlendi. Emirgan Camii'nde kılınan cenaze namazında Ayar'ın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Halit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Halit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel olduİstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar için cenaze töreni düzenlendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Halit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Halit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Şehit Özel Harekat Müdürü Kansuva son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Özel Harekat Müdürü Kansuva son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eyleminde gerginlik!

Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eyleminde gerginlik!

Bağ evinde kaybolan kızla ilgili baba- oğuldan 'görmedik' savunması!

Bağ evinde kaybolan kızla ilgili baba- oğuldan 'görmedik' savunması!

Sıradaki Haber