08.09.2019 - 14:34| DHA
Halit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar için cenaze töreni düzenlendi. Emirgan Camii'nde kılınan cenaze namazında Ayar'ın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Halit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel olduİstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar için cenaze töreni düzenlendi.