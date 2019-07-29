Halk arasında "taş pamuğu" ve "kaya lifi" olarak da bilinen bu maddenin adı nedir? 29 Temmuz ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu "taş pamuğu" ve "kaya lifi" olarak bilinen maddeye ilişkin soruldu. İşte 29 Temmuz ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

Halk arasında "taş pamuğu" ve "kaya lifi" olarak da bilinen bu maddenin adı nedir?

CEVAP

Asbest



ASBEST NEDİR?



Asbest ya da amyant, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir mineral. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle de bilinir.