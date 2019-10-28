Halk koşusu kayıt yerleri | Vodafone 41. İstanbul Maratonu ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından "İstanbul senin, durma koş!" sloganıyla 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu için heyecan dorukta.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 106 ülkeden 37 bin çipli sporcunun yer alacağı maratonda, halk koşusu kategorisine 100 binin üzerinde İstanbullunun katılması bekleniyor.

HALK KOŞUSU KAYITLARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kayıtlar, 25-30 Ekim tarihleri arasında İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal mevkiinde, Avrupa Yakası’nda ise Taksim İstiklal Caddesi girişinde kurulacak Spor İstanbul stantlarından yapılacak.

Maratonun kayıtları, kontenjanlar tamamlandığında son bulacak. Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar, 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'nda koşu tişörtlerini alabilecek.

HALK KOŞUSU KAYIT YERLERİ

ANADOLU YAKASI

HALDUN ALAGAŞ SPOR KOMPLEKSİ

ÜMRANİYE KAPALI YÜZME HAVUZU

ÇEKMEKÖY SPOR KOMPLEKSİ

BEYKOZ SPOR KOMPLEKSİ

ŞİLE SPOR KOMPLEKSİ

SANCAKTEPE YENİDOĞAN YÜZME HAVUZU

YEŞİLVADİ SPOR TESİSİ

TUZLA KAFKALE SPOR KOMPLEKSİ

KARTAL HASAN DOĞAN SPOR KOMPLEKSİ

MALTEPE SAHİL SPOR TESİSİ

TAHA AKGÜL SPOR KOMPLEKSİ

PENDİK ÇAMLIK SPOR TESİSİ

PENDİK KURTKÖY SPOR KOMPLEKSİ

AVRUPA YAKASI

AYRAMPAŞA SPOR TESİSİ

BEYOĞLU SPOR TESİSİ

BEYOĞLU YÜZME HAVUZU

TEVFİK AYDENİZ SPOR TESİSİ

METİN OKTAY SPOR TESİSİ

YEŞİLPINAR YÜZME HAVUZU

HAMZA YERLİKAYA SPOR KOMPLEKSİ

HALKALI YÜZME HAVUZU

SEFAKÖY YÜZME HAVUZU

FLORYA SPOR TESİSİ

ESENLER SPOR KOMPLEKSİ

SULTANGAZİ 75.YIL YÜZME HAVUZU

HİDAYET TÜRKOĞLU SPOR KOMPLEKSİ

FATİH SPOR KOMPLEKSİ

SİLİVRİKAPI BUZ PATENİ PİSTİ VE SPOR TESİSİ

HAKKI BAŞAR SPOR TESİSİ

ÇIRPICI SPOR TESİSİ

BAHÇELİEVLER YÜZME HAVUZU

SİLİVRİ MÜJDAT GÜRSU SPOR TESİSİ

İST. ÜNİV. AVCILAR SPOR KOMPLEKSİ

Halk koşusunda göğüs numaraları kayıt esnasında verilmektedir. Tişörtlerinizi ise İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’ndan teslim alabilirsiniz.