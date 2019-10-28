Halk koşusu kayıt yerleri | Vodafone 41. İstanbul Maratonu ne zaman?
Vodafone 41. İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Halk koşusuna katılacak olan vatandaşlar kayıtların nasıl ve nerede yapıldığını merak ediyor. Vodafone İstanbul Maratonu halk koşusu için kayıt yerleri belli oldu. Peki, İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından "İstanbul senin, durma koş!" sloganıyla 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu için heyecan dorukta.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 106 ülkeden 37 bin çipli sporcunun yer alacağı maratonda, halk koşusu kategorisine 100 binin üzerinde İstanbullunun katılması bekleniyor.
HALK KOŞUSU KAYITLARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Kayıtlar, 25-30 Ekim tarihleri arasında İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal mevkiinde, Avrupa Yakası’nda ise Taksim İstiklal Caddesi girişinde kurulacak Spor İstanbul stantlarından yapılacak.
Maratonun kayıtları, kontenjanlar tamamlandığında son bulacak. Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar, 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'nda koşu tişörtlerini alabilecek.
HALK KOŞUSU KAYIT YERLERİ
ANADOLU YAKASI
HALDUN ALAGAŞ SPOR KOMPLEKSİ
ÜMRANİYE KAPALI YÜZME HAVUZU
ÇEKMEKÖY SPOR KOMPLEKSİ
BEYKOZ SPOR KOMPLEKSİ
ŞİLE SPOR KOMPLEKSİ
SANCAKTEPE YENİDOĞAN YÜZME HAVUZU
YEŞİLVADİ SPOR TESİSİ
TUZLA KAFKALE SPOR KOMPLEKSİ
KARTAL HASAN DOĞAN SPOR KOMPLEKSİ
MALTEPE SAHİL SPOR TESİSİ
TAHA AKGÜL SPOR KOMPLEKSİ
PENDİK ÇAMLIK SPOR TESİSİ
PENDİK KURTKÖY SPOR KOMPLEKSİ
AVRUPA YAKASI
AYRAMPAŞA SPOR TESİSİ
BEYOĞLU SPOR TESİSİ
BEYOĞLU YÜZME HAVUZU
TEVFİK AYDENİZ SPOR TESİSİ
METİN OKTAY SPOR TESİSİ
YEŞİLPINAR YÜZME HAVUZU
HAMZA YERLİKAYA SPOR KOMPLEKSİ
HALKALI YÜZME HAVUZU
SEFAKÖY YÜZME HAVUZU
FLORYA SPOR TESİSİ
ESENLER SPOR KOMPLEKSİ
SULTANGAZİ 75.YIL YÜZME HAVUZU
HİDAYET TÜRKOĞLU SPOR KOMPLEKSİ
FATİH SPOR KOMPLEKSİ
SİLİVRİKAPI BUZ PATENİ PİSTİ VE SPOR TESİSİ
HAKKI BAŞAR SPOR TESİSİ
ÇIRPICI SPOR TESİSİ
BAHÇELİEVLER YÜZME HAVUZU
SİLİVRİ MÜJDAT GÜRSU SPOR TESİSİ
İST. ÜNİV. AVCILAR SPOR KOMPLEKSİ
Halk koşusunda göğüs numaraları kayıt esnasında verilmektedir. Tişörtlerinizi ise İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’ndan teslim alabilirsiniz.