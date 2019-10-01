Halk otobüsü durağa daldı

Ankara’nın Mamak ilçesi Saime Kadın Mahallesi’nde dün caddede seyreden halk otobüsü durakta bekleyenlere çarptı. Hızlı olduğu belirtilen otobüsün durağa girmesiyle meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada durakta bekleyen yolculardan 4’ü öldü, 2’si ağır 10 kişi ise yaralandı. Ölenlerin Türkan Kayış (48), Gürcü Baştürk (80), Muzaffer Emre Sarıyıldız (28) ve Irak uyruklu Younis Abdala (26) olduğu belirtildi.



Vatandaşlar suçladı



Görgü tanıkları otobüs şoförü B.A.’nın hızını hiç kesmeden durağa daldığını öne sürerek suçlamada bulundu. Bölgede bulunan bir camide görev yapan Hüseyin Kapucu, “Otobüs şoförü hızını hiç kesmeden durağa daldı. Şoför genç bir arkadaştı” dedi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, otobüs şoförü B.A.’yı gözaltına aldı.



Kaza sonrası Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz olay yerinde ve kaza nedeniyle kullanılmaz hale gelen otobüste incelemede bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kazayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Gerekli soruşturmanın yapılarak, sorumluların gerekli cezayı alması adına sürecin takipçisi olacağımızı tüm hemşehrilerimize bildirmek isterim” ifadelerini kullandı.



Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde halk otobüsünün kontrolden çıkarak durağa girmesi ve çevredekilerin kaçması yer aldı.

‘Tekerin altında kaldılar’



Kazanın yaşandığı durağın çevresinde oturan bir görgü tanığı, Milliyet’e şunları anlattı: “Kaza sonrası sesi duyduktan sonra yerimden fırladım. Durağa otobüs dalması sonrasında durak yıkılmıştı. Bağrışma sesleri geliyordu. Durağın yanı sıra otobüs içerisinde de yaralananlar vardı. Ön sağ tekerin altında genç bir çocuk kalmıştı. Otobüsün sol arka tekeri altında ise bir kadın kalmıştı. Şoför, araçtan indikten sonra tekerin altında kalan iki vatandaş olduğunu gördü. Otobüse bindi, geri geri gidip aracı çıkarttı. Teker altındaki çocuğu ve kadını çıkardı. O anki görüntüyü hayatım boyunca unutamayacağım.”



Kırmızı ışık ve yarış iddiası

Görgü tanıkları sürücülerin duraklara vaktinde ulaşmak için otobüsleri hızlı sürdüklerini ve acele hareket ettiklerini söyledi. Şoförün kırmızı ışıkta geçtiğini iddia eden görgü tanıkları, “Bunlar aralarında yarış yapıyorlar. Hangimiz daha çok yolcu alacağız telaşındalar” diyerek olaya tepki gösterdiler