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02.10.2019 - 10:13 | | DHA

Halk otobüsünde hırsızlık alarmı! Şüpheli yakalandı

Yenikapı - Kuyumcukent arasında sefer yapan özel halk otobüsünde bir kadın, çantasını çalmaya teşebbüs eden birini fark edince çığlık attı. Otobüs şoförü de aracı durdurup kapıları kilitledi, olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Halk otobüsünde hırsızlık alarmı! Şüpheli yakalandı

Olay Yenikapı Kuyumcukent arasında sefer yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Kadın çantasını çalınmaya çalışıldığını fark ederek çığlık attı. Hırsızlık teşebbüsünü fark eden diğer yolcular durumu hemen otobüs şoförüne bildirdi. Şoför de otobüsün kapılarını kilitleyerek Şirinevler yan yolda bulunan otobüs durağına geldi. Burada polisi haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler otobüsün içine girerek mağdur olan kadınla konuştu.

OTOBÜS 30 DAKİKA BEKLEDİ

Kadının ifadesi sonrası içinde para olan çantayı çalmaya teşebbüs eden yabancı uyruklu kii gözaltına alınarak polis aracına götürüldü. Otobüs kapılarının açıldığı sırada bir vatandaşın kimse inmesin diye kapıyı kollarıyla tutması dikkat çekti. Hırsızlık teşebbüsünü polise haber veren özel halk otobüsü şoförü, "Seyir halindeyken bayan arkadaş bağırmaya başladı. O esnada biz de polisi aracı yolun sağına çektik. Polisin gelmesini bekledik, polis geldi görevini yaptı. Şu anda işlem tamamlandı biz de yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Mağdur olan kadın yolcu şikayetçi olmayacağını söyledi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yaklaşık 30 dakika durakta bekleyen otobüs, Kuyumcukent istikametinde seferine devam etti.

Bugün başlamıştı! Ek sefer de çare olmadıMetrobüs Altunizade durağında iki gündür sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk bitmedi.
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