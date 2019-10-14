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14.10.2019 - 16:19 | | DHA

Halk otobüsünde liseli kıza taciz!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, halk otobüsünde 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı elle taciz ettiği iddia edilen A.B., güvenlik kameraları sayesinde kimliği belirlenerek gözaltına alındı.

Halk otobüsünde liseli kıza taciz!

Olay, geçen hafta Cuma günü Çayırova'da meydana geldi. İddiaya göre okula gitmek için halk otobüsüne binen 15 yaşındaki lise öğrencisi N.A., otobüste bir kişinin elle tacizine uğradı. N.A., polis merkezine giderek tacizci hakkında şikayette bulundu. Aracın durağa yaklaştığı sırada yanına gelen bir kişinin elle tacizine uğradığını, yaşadığı şokla tepki veremediğini belirten N.A., tacizde bulunan kişinin eşkali hakkında bilgi verdi.

Soruşturma başlatan polis, halk otobüsünün güvenlik kameralarını inceledi. Polis, yaptığı araştırma sonucu kimliğini belirlediği A.B.'yi, Çayırova'daki evine giderek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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