Halka Tatlısı nasıl yapılır? Halka Tatlısı tarifi ve malzemeleri

HALKA TATLISI MALZEMELERİ!



1 yumurta

1 kahve fincanı yoğurt (yarım çay bardağı)

1 kahve fincanı süt

1 kahve fincanı su

1 su bardağı irmik (250 ml bardak ile)

Yarım su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3-5 damla limon suyu

Kızartmak icin yeteri kadar sıvı yağ, yaklaşık1,5-2 bardak

Şerbeti icin

1 kilo şeker

1 litre su

Yarım tatlı kaşığı limonsuyu



HALKA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk önce şerbetini hazırlayalım ve soğumaya bırakalım.

Tüm malzemeleri çok iyi bir şekilde çırpalım.

Bu sırada derin bir tencerenin içine yağı koyalım ve kızdıralım.



Ne çok cıvık ne de çok katı bir hamur olmamasına dikkat edelim.

Oluşan hamuru yuvarlak şekillerde kızgın yağın içine sıkalım.

Kızaran tatlıları soğuk şerbetin içine atalım.

Afiyet olsun...