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10.09.2019 - 07:50| ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Halkalı’da geleneksel Aşura Matem Merasimi

Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 71 kişinin Kerbela’da öldürülmesinin yıl dönümü nedeniyle Halkalı’daki “Geleneksel Aşura Matem Merasimi”nde bir araya gelen binlerce kişi matemin sembolü siyah elbiseler içinde gözyaşı döküp göğüslerini dövdü.

Halkalı’da geleneksel Aşura Matem Merasimi

 

Halkalı Yahya Kemal Gösteri Merkezi’nde düzenlenen törene katılımın yüksek olması nedeniyle birçok kişi programı dışarıdaki dev ekrandan takip etti. Anmaya katılanlar ise hem özel güvenlik hem de polislerin üst aramasından geçirildikten sonra gösteri merkezine alındı. Yasın sembolü siyah elbiseler giyen vatandaşlar ellerinde, “Ya Hüseyin”, “Ya Zeyneb”, “Her Gün Aşura, Her Yer Kerbela” yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende Kerbela’da ölenler için mersiye okundu, ağıtlar yakıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajları okundu.

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