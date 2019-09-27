Halkın çoğu mutlu: Sağlığımız yerinde

Philips Türkiye için IPSOS Araştırma Şirketi’nin 12 ilde yaptırdığı araştırma sonuçları, düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Araştırma, Türk halkının sağlığından memnun olduğunu ortaya koydu.

Yüzde 84 memnun

Araştırmaya katılanların yüzde 89’u sağlık durumundan memnun olduğunu belirtirken, yüzde 84’ü mevcut sağlık durumunun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 65’i sağlıklı kalabilmek için yediğine, içtiğine ve kullandığı ürünlere dikkat ettiğini belirtirken yüzde 65’i de uyku düzenini önemsiyor.

Araştırmada görüş bildiren aralarında doktorların da bulunduğu fikir önderleri ise bu görüşlere katılmıyor. Genel olarak sağlıkla çok ilgili görünmemize rağmen sağlıklı bir toplum olmadığımızı belirten uzmanlar, hareketsiz yaşam tarzı, kötü beslenme alışkanlıkları ile birleştiğinde sağlık sorunları ve obezitenin arttığı konusunda hemfikir.

Yine araştırmaya katılanların yüzde 83’ü mevcut kilosundan memnun olduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 70’i ev yemeği yediğini belirtti. Araştırmada dikkat çeken nokta katılımcıların yüzde 59’u bakımsız olduğunda kendini sağlıksız hissediyor. Yüzde 68 ile stres sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelirken, hava kirliliği, sigara, düzensiz beslenme, hareketsizlik ve uykusuzluk diğer olumsuz faktörler arasında sıralandı.

Meme kanseri korunma yöntemleri konusunda kadınların daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğinin altının çizildiği araştırmaya göre, kadınların yüzde 58’i elle muayene yöntemini uygulamıyor. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 55’i yılda en az bir kez kontrol amaçlı doktora gidiyor. Yüzde 45’i ise sağlık sorunu yaşadığında birkaç gün sonra doktora ya da hastaneye gittiğini belirtti.

Üç kişiden biri kilolu

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Murat Aksoy, şunları söyledi: “20 milyon kişi tansiyon problemi, 3 milyondan fazla insan ise solunum sorunu yaşıyor, her üç kişiden biri fazla kilolu ve 11 milyon kişi diyabet hastası. Ama katılanların büyük çoğunluğu genel sağlık durumundan ve kilosundan memnun.”