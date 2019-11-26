Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi. Usta oyuncuya ödülü Şahsiyet dizisinde hayat verdiği Agah Beyoğlu karakteri ile bu ödülün sahibi olan Haluk Bilginer 5 Haziran 1954 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Tiyatroya olan ilgisi Lise yıllarında başlayan Haluk Bilginer ilk ödülünüde İzmir'de yerel bir gazete tarafından düzenlenen yarışmada aldı. Birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro sahneleyen usta oyuncu yaptığı seslendirmeler ile de Türk film ve sinema dizilerinin aranan ve beğenilen ismi. İşte Haluk Bilginer hakkında merak edilenler...

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

Babası sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye Hanım'dır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan Haluk Bilginer, İzmir Türk Koleji'nde eğitim gördüi Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu. Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi`nde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 ile 1991 arasından İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldığı oyun ve müzikallerden başlıcaları: My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End`de Ken Hill`in) Phantom of the Opera.

1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi . Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi.

1992'de Zuhal Olcay ile evlendi. Çift, birlikte Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde rol aldı. Bilginer, 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene", ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde rol aldı. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan Sıcağı Sıcağına'yı sundu.

Halulk Bilginer ve Zuhal Olcay, bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı; 1996'da çıkan yangından sonra 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular. Çift, 2004 yılında boşandı.

2006 yılında müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile evlenen Bilginer'in bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. 2012 yılında Aşkın Nur Yengi ile boşanmıştır.

HALUK BİLGİNER DİZİLERİ

Kara Yazı (2017) - Oğuz

New Blood (2016) - John Malik

Kaçak (2014) - Ustura Faysal

Hayatımın Rolü (2012)

Acayip Hikayeler (2012) - Sinan

İstanbul'un Altınları

Ezel (2010-2011) - Kenan Birkan

Cuma'ya Kalsa (2010) - Cuma

EastEnders (BBC, Londra 250. bölüm)

The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert (1992) (Albay Ismet Bey)

Gecenin Öteki Yüzü

Ateşten Günler

Safiyedir Kızın Adı

Borsa

Son Söz Sevginin

Sıcağı Sıcağına

Gülşen Abi

Eyvah Babam-Sedat Çolak

Eyvah Kızım Büyüdü-Sedat Çolak

Tatlı Hayat-İhsan Yıldırım

Ti Show (2002)

Karanlıkta Koşanlar

Cesur Kuşku

Yine de Aşığım

Hayat İşte

Sayın Bakanım

Sevgili Dünürüm-Ahmet Muhtar

Spooks (BBC, 2008. 1 bölüm 3. Seri 6. Bölüm.)

Nerde Kalmıştık?

Sıkı Dostlar

HALUK BİLGİNER İNTERNET DİZİLERİ

Şahsiyet (2018)- Agâh Beyoğlu

Masum (2017) - Cevdet

İngiltere

My Fair Lady

Kafkas Tebeşir Dairesi

Macbeth

Pal Joey

Belami (West End`de Ken Hill`in)

The Phantom of the Opera

Türkiye

Aldatma (Harold Pinter)

Kan Kardeşleri (Willy Russell)

Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)

Çöplük (Turgay Nar)

Histeri (Terry Johnson)

Balkon (Jean Genet)

Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999),

Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000)

Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002)

Balkon (Moliere, 2004)

Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü (Stefan Tsanev, 2005)

Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)

Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-Emmanuel Schmitt, 2007)

"7" (William Shakespeare, 2009)

Don Juan'ın Gecesi (Éric-Emmanuel Schmitt, 2011)

Antonius ile Kleopatra (W. Shakespeare, 2012)

Nehir (Jez Butterworth, 2013)

Pencere (David Hare, 2016-günümüz)

Kral Lear (W. Shakespeare, 2018)

HALUK BİLGİNER ALDIĞI ÖDÜLLER

1. Afife Tiyatro Ödülleri, 1997, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Histeri

34. Altın Portakal Film Festivali, 1997, Masumiyet, en iyi yardımcı erkek oyuncu

10. Ankara Uluslararası Film Festivali, 1998, Masumiyet, en iyi erkek oyuncu

9. Sadri Alışık Ödülleri, 2004, Neredesin Firuze, en iyi erkek oyuncu

9. Afife Tiyatro Ödülleri, 2005, Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu, Cimri

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü (Polis)

10. Afife Tiyatro Ödülleri, 2006, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu, Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü

37. Hürriyet Altın Kelebek Ödülleri, 2010, En iyi erkek komedi oyuncusu

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)