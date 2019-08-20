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20.08.2019 - 04:16| AA

Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a getirildi

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a ulaştı.

Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a getirildi

Dursun'un naaşı özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.

Bakan Yardımcısı Dursun için saat 14.30'da Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.

Sultanahmet Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Dursun'un cenazesi Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.

Haluk Dursunun cenazesi İstanbula getirildi

 

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