Haluk Hoca’yı devlet uğurladı

Van’ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Dursun için Sultanahmet Camii’nde dün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende Dursun’un eşi Gülşen ile kızı Nilay Dursun taziyeleri kabul etti. Dursun’un camiye getirilen cenazesi, musalla taşına kadar sevenlerinin omuzlarında tekbirler eşliğinde taşındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazını kıldırdıktan sonra Dursun için helallik istedi.

‘Dürüstlüğü örnekti’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada, Dursun’a rahmet, ailesine ve ilim dünyasına başsağlığı dileklerini iletti. Hazreti Peygamber’in “Alimin ölümü alemin ölümü gibidir” hadisini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Haluk Hocamız bizim önemli bir rol arkadaşımız oldu. Kültürde, sanatta, edebiyatta, tarihçi olarak tarihte bizimle yol yürüdü. Bu yol yürüyüşü esnasında da gerçekten onun dürüstlüğü, duruşu, vakarı örnekti. Hele hele gurbetteki o öğrencilerimize her ay tarih dersleri vermek üzere oraya gidiş, gelişleri... Özellikle bir Tuna aşığı olması hasebiyle, Tuna dersleri çok çok anlamlıydı, faklıydı. Son zamanlar da özellikle Dicle’nin kuzularına da aşkı vardı. ‘Dicle’nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz’ diye bir yaklaşımı vardı. Haluk Hoca hiç endişe etme; Dicle’nin kuzularını Allah’ın izniyle biz de çakallara yedirtmeyeceğiz. Bu vaadini biz aynen devam ettireceğiz. Onların karşısındaki o dik duruşumuz aynen devam edecek. Makamı cennet olsun.”

Törende, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Mustafa Sabri Küçükaşçı da bir konuşma yaptı. Küçükaşçı, Ankara Sosyal Bilimler Lisesi’nden bir öğrencinin Haluk Dursun’un ölümüne “tarih düşürdüğü”nü belirterek, söz konusu eseri okudu, Milli Türk Talebe Birliği’nin 1976’daki bir etkinliğinde Dursun ve Erdoğan’ın ortak anısını anlattı. Dursun’un naaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da omuz verdiği cemaat tarafından cenaze aracına kadar taşındı. Kocaeli’ye götürülen Dursun’un cenazesi, Hereke Asri Mezarlığı’nda aile kabristanlığına toprağa verildi.

Adı yaşatılacak

Öte yandan Prof. Dr. Dursun’un isminin, Muş’un Malazgirt ilçesinde önceki gün katıldığı “4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni”nin yapıldığı kültür merkezine verileceği belirtildi.

Erdoğan omuz verdi

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı, Fatma Betül Sayan Kaya, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Nadir Alpaslan ile Serdar Çam, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile çok sayıda akademisyen, sanatçı, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

‘Babam herkesin hocası’

Prof. Dr. Dursun’un kızı Nilay Dursun da konuşmasında, “Benim babam, herkesin hocası. Haberini aldığımız andan beri herkes benim kadar üzülüyor. Herkesin onu ne kadar çok sevdiğini görmek bizi de sevindiriyor. Hep gençlere milleti ve kültürü tanıyın, her şeyi merak edin, çok okuyun, çok gezin derdi. Sizler de bilenler ve bilmeyenler onu mutlu etmek için okumaya devam edin” dedi.



‘Ülkesine aşıktı’

Yaşamını yitiren Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için dün mezunu olduğu Galatasaray Lisesi’nde de tören düzenlendi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ülkesine, tarihine, kültürüne ve tüm kalbiyle inandığı genç kuşaklara adanmış bir hayat, aşık bir yürek. Değerli dostum Haluk Hoca, bu var oluş felsefesiyle yine memleketi için koştururken bizi derin bir keder içinde bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu vatan için yaptığı her hizmet için minnetarız” ifadelerini kullandı.