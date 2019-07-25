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25.07.2019 - 10:44| AA

Hamile kediyi Pitbull'a parçalatmışlardı... O çocuklar için karar verildi!

Adana'da yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp  parçalattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuğa ev hapsi cezası verildi.

Hamile kediyi Pitbull'a parçalatmışlardı... O çocuklar için karar verildi!

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa  Mahallesi Defne Caddesi'nde yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp  parçalattığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y'nin  işlemleri tamamlandı.

Birbirlerini suçladıkları öne sürülen çocuklar, sağlık kontrolü için  Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Çocuklardan biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına  "yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter" demesi dikkat çekti.

Şüpheli çocuklar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Üç çocuğa, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi  cezası verildi.

Çocukların, köpeğin kendilerine ait olmadığını, sokakta bulduklarını  iddia ettikleri öğrenildi.

Öte yandan, zanlılardan H.P'nin kardeşi 11 yaşındaki B.P'nin ise  bilgisine başvurulduğu ve daha sonra ailesine teslim edildiği öğrenildi.

OLAY

Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi,  pitbull cinsi köpek tarafından telef edilmişti. Kuşçu, kediyi tutarak köpeğin  önüne atıp parçalatan 3 kişi hakkında şikayetçi olmuştu.

Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 13 yaşındaki H.P, M.Ü.  ve A.Y, gözaltına alınarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

 

 

50 kilo altınla kayıplara karıştıKonya’da uzun yıllar kuyumculuk yapan bir kişi, ucuz altın satış günü iddiasıyla başlattığı kampanyada altın toptancısı firmalarından ve vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 kilo altın ile kayıplara karıştı. Topladığı altınlarla kayıplara karışan kişinin iş yerine gelerek 10 saniye içerisinde iki bavul altın ile çıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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