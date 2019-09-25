Eski dönemlerden beri kadınlar birçok yöntemi uygulayarak hamile kalıp kalmadığını öğrenmeye çalışıyor. Günümüzde ise bu işlemin pratik yolları bulunuyor. Hamile kaldığını düşünenlerin sıklıkla yönelttiği soru ise "Hamilelik (gebelik) testi nasıl yapılır? Ne zaman yapılmalı?" şeklinde...

HAMİLELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Kaçırdığınız adet döneminizin ilk gününde bir evde hamilelik testi (HPT) kullanılabilir. Bazı çok hassas testler daha erken kullanılabilir.

Bu testler idrarda insan koryonik gonadotropin hormonu (hCG) tespit ederek işe yarar. Bu hormon sadece gebelik sırasında vücutta bulunur. Bu hormonla temas ettiğinde test çubuğundaki bir kimyasal renk değiştirir. Bekleme süreleri teste bağlı olarak değişir, ancak çoğu doğru bir okuma sunmak için yaklaşık 10 dakika sürüyor.

Üreticilerin çoğu, evde hamilelik testlerinin iki kez yapılmasını önerir; çünkü ilk kaçırdığının adet sürenizden sonra testi çok erken alırsanız, sonuçlar değişebilir. Bazı durumlarda, hCG düzeyleriniz gebeliği belirlemek için çok düşüktür. Uygulayıcılar markadan markaya değişiklik gösterir ancak testler genellikle ucuzdur.

Gebelik testleri doğru kullanıldıklarında doğrudur. Hamile olabilirsiniz ancak testte olmadığınızı söyleyen yanlış negatif bir sonuç bulunmak mümkündür. Adet döneminizi kaçırdıysanız ve birkaç gün sonra da regl olmazsanız, testi tekrarlayın veya doktorunuza danışın.

KLİNİK İDRAR TESTİ

Doktorunuzun ofisinde klinik bir idrar testi yapabilirsiniz. Bu testlerin evde hamilelik testlerinden daha doğru olduğu kesin değildir. Bununla birlikte, doktorunuz testin doğruluğunu etkileyebilecek hataları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Sağlık sigortanızın planına bağlı olarak, klinik bir idrar testi evde hamilelik testinden daha pahalı olabilir.

Bir klinik idrar testinin sonuçları, ziyaret ettiğiniz tıbbi tesise bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, genellikle testten sonraki bir hafta içinde sonuçlarınızı alabilirsiniz.

KAN TAHLİLİ

Bir laboratuvar hCG miktarını saptamak için kanınızı test eder.

Adet Döneminizi Kaçırdıysanız

Gebeliğin ilk ve en güvenilir işaretlerinden biri, kaçırılmış bir adet dönemidir. Adet döneminizi yakından takip etmezseniz, gecikip gecikmediğiniz belirlemek zor olabilir. Birçok kadının 28 günlük adet döngüsü vardır. Son döneminizden bu yana geçen süre bir aydan fazla ise test yapabilirsiniz.