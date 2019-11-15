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15.11.2019 - 10:33 | | DHA

'Hamileyim' diye geldi... Akılalmaz tuzak!

Adana'da durdurduğu otomobil sürücüsüne hamile olduğunu söyleyip yardım istedikten sonra, sürücü Fikret E.'nin çantasını çalan Tülay Y. (22) ile Leman K. (20), yakalandı.

'Hamileyim' diye geldi... Akılalmaz tuzak!
'Hamileyim' diye geldi... Akılalmaz tuzak!
'Hamileyim' diye geldi... Akılalmaz tuzak!
'Hamileyim' diye geldi... Akılalmaz tuzak!
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Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde iddiaya göre Tülay Y. ile Leman K., D-400 karayolu üzerinde otomobil sürücüsü Fikret E.'yi durdurdu. Fikret E.'ye hamile olduğu yalanını söyleyen Tülay Y., eve gidecek paraları olmadığını söyleyerek yardım istedi. Fikret E.'den otomobiliyle kendilerini gidecekleri yere bırakmasını isteyen Tülay Y. ile Leman K., yolculuk sırasında içerisinde 100 lira para, kredi kartları ve ruhsatlı bir tabancanın olduğu çantayı çaldı.

ÇANTAYI BULAMAYINCA İHBAR ETTİ

Bir süre sonra inecekleri yere geldiklerini söyleyip araçtan inen ikilinin ardından aracındaki çantasını bulamayan Fikret E., polise ihbarda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Tülay Y. ve Leman K., kısa sürece çaldıkları çantayla birlikte yakalandı. İki şüpheli, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

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