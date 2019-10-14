Hande Ataizi sevgilisi kim? Hande Ataizi kaç yaşında?

Hande Ataizi'nin sevgilisi merak konusu oldu. Aralarında 21 yaş farkı olan Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu kameraların karşısına çıkmakta sıkıntı görmüyor. Hande Ataizi şöyle ifade ediyor: Sevgilimle aramızdaki 21 yaş farkı için daha sert tepkiler beklemiştim ama herkes yumuşak ve onaylı bir şekilde yaklaştı. Aşkın yaşı olmaz.

HANDE ATAİZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hande Ataizi 2 Eylül 1973 Bursa doğumlu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında ‘Mum Kokulu Kadınlar’ filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla ‘Altın Portakal’ en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olmuştur.

Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer almış sanat dünyasının önemli ikililerinden olmuşlardır. Ataizi, 2002'de Cem Davran'la birlikte sunduğu İki Kere Kiki programında, manken Sevda Demirel'in tokat atmasıyla yine çok uzun süre magazin gündeminde baş sırada yer almıştı.

Özellikle, estetikli burnunu gazetecilere göstermemek için bulunduğu mekanın tuvaletinden kaçmaya çalışırken görüntülenince magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Sinema ve dizilerdeki oyunculuğunun yanı sıra pek çok televizyon gösterisinin de sunuculuğunu yapmıştır. Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır.

Bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada program da jüri üyeliği yapmıştır.

Son olarak Kanal D ekranında yayınlanan 4 Kadın Zamanı programının sunucuları arasındaydı.