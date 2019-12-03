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03.12.2019 - 11:03 |

Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? Hande Sarıoğlu biyografisi

Hande Sarıoğlu, Spor Saati programında Fatih Altaylı'ya yönelttiği sorunun ardından, konuk Fatih Altaylı programı terk etmişti. Yaşanan bu olayın ardından Hande Sarıoğlu kimdir sorusu akıllara geldi. Peki Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? Hande Sarıoğlu biyografisi

Hande Sarıoğlu, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Spor Saati programında moderatörlük görevin, üstlenen Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı'ya yöneltttiği Emre Belözoğlu sorusunun ardından stüdyoda ikili arasında sözlü diyalog yaşanmış ve Fatih Altaylı programı terk etmişti. Yaşanan bu durumun ardından Hande Sarıoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki Hande Sarıoğlu kimdir?

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden uyarlanan, bir döneme damga vuran, başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu’nun oynadığı “Aşk-ı Memnu” dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
Hande Sarıoğlu, 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

2011 yılında “Pasaport” Adlı bir yarışma programını Ümit Erdim ile birlikte sundu. Daha sonra Fox TV’de “Kaç Para Kaç” programını çekti.
Şubat 2016 ayında TV8’de başlayan ve Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi birlikte jüri üyeliği yaptı.

Daha sonra 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV ekranlarında yer almaya başladı

 

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