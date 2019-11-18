18.11.2019 - 22:10 |
Hangileri lüferin büyüklüğüne göre adlandırılır? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 60 bin liralık soru gündem oldu. Peki Hangileri lüferin büyüklüğüne göre adlandırılır
ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 60 bin liralık soru gündem oldu. Peki Hangileri lüferin büyüklüğüne göre adlandırılır
Hangileri lüferin büyüklüğüne göre adlandırılır?
Çinekop sakanat, kofana.
Ölü bulunan çiftçinin evinde 'kimyasal madde' şüphesiAntalya'da, sabah saatlerinde, sosyal medya hesabından 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim' paylaşımı yapan çiftçi Ali Abay (45), çiftlik evinde ölü bulundu. Polisin evdeki koku nedeniyle kimyasal madde zehirlenmesinden şüphelenmesi üzerine AFAD ekiplerince inceleme yapıldı. İncelemede herhangi bir bulguya rastlanılmazken, Polis, Abay'ın şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.