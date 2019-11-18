Hangileri lüferin büyüklüğüne göre adlandırılır? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 60 bin liralık soru gündem oldu. Peki Hangileri lüferin büyüklüğüne göre adlandırılır



Hangileri lüferin büyüklüğüne göre adlandırılır?

Çinekop sakanat, kofana.