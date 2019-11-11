11.11.2019 - 20:58 |
Hangisi Canım Kardeşim filminde rol almamıştır? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 60 bin liralık soru gündem oldu. Peki hangisi Canım Kardeşim filminde rol almamıştır?
Soru: Hangisi Canım Kardeşim filminde rol almamıştır?
A: Zeki Alasya
B: Metin Akpınar
C: Kemal Sunal
D: Adile Naşit
Doğru cevap: A: Zeki Alasya
Terör örgütüne 'Kıran- 5 ' darbesiMuş ve kırsalında sürdürülen Kıran-5 Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'lılara ait 17 adet sığınak ve içerisinde 250 kilogram amonyum nitratın yer aldığı bir adet depo ile toprağa gömülü 23 bidon bulundu. Mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği sığınaklarda rüzgar ölçme cihazı bulunması dikkat çekti.