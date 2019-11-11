MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriHangisi Canım Kardeşim filminde rol almamıştır? Kim Milyoner Olmak İster
11.11.2019 - 20:58 |

Hangisi Canım Kardeşim filminde rol almamıştır? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 60 bin liralık soru gündem oldu. Peki hangisi Canım Kardeşim filminde rol almamıştır?

Hangisi Canım Kardeşim filminde rol almamıştır? Kim Milyoner Olmak İster

Soru: Hangisi Canım Kardeşim filminde rol almamıştır?

A: Zeki Alasya

B: Metin Akpınar

C: Kemal Sunal

D: Adile Naşit

Doğru cevap: A: Zeki Alasya

Hangisi Canım Kardeşim filminde rol almamıştır Kim Milyoner Olmak İster


Terör örgütüne 'Kıran- 5 ' darbesiMuş ve kırsalında sürdürülen Kıran-5 Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'lılara ait 17 adet sığınak ve içerisinde 250 kilogram amonyum nitratın yer aldığı bir adet depo ile toprağa gömülü 23 bidon bulundu. Mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği sığınaklarda rüzgar ölçme cihazı bulunması dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı

Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı

Terör örgütüne 'Kıran- 5 ' darbesi!

Terör örgütüne 'Kıran- 5 ' darbesi!

Türkiye bu olayı konuşmuştu! İşkenceci adam tutuklandı

Türkiye bu olayı konuşmuştu! İşkenceci adam tutuklandı

15. Yüzyılda Osmanlı Devleti adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir? Kim Milyoner Olmak İster

15. Yüzyılda Osmanlı Devleti adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir? Kim Milyoner Olmak İster

Sıradaki Haber