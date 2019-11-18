18.11.2019 - 21:44 |
1453'te doğan bir Meksikalı hangisini yemiş olamaz? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 60 bin liralık soru gündem oldu. Peki 1453'te doğan bir Meksikalı hangisini yemiş olamaz?
1453'te doğan bir Meksikalı hangisini yemiş olamaz?
A: Domates
B: Mısır
C: Avokado
D: Muz
Doğru cevap: Muz
Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurduAnkara'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki birliğinden firar eden Er Mehmet K., havaya rastgele ateş açtı. Ardından kaçarak yakındaki parka giden Karalı, kendisini göğsünden vurdu. Polis ekiplerince ağır yaralı halde bulunan Mehmet K., hastaneye kaldırıldı.