MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri1453'te doğan bir Meksikalı hangisini yemiş olamaz? Kim Milyoner Olmak İster
18.11.2019 - 21:44 |

1453'te doğan bir Meksikalı hangisini yemiş olamaz? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 60 bin liralık soru gündem oldu. Peki 1453'te doğan bir Meksikalı hangisini yemiş olamaz?

1453'te doğan bir Meksikalı hangisini yemiş olamaz? Kim Milyoner Olmak İster

1453'te doğan bir Meksikalı hangisini yemiş olamaz?

A: Domates

B: Mısır

C: Avokado

D: Muz

Doğru cevap: Muz


Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurduAnkara'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki birliğinden firar eden Er Mehmet K., havaya rastgele ateş açtı. Ardından kaçarak yakındaki parka giden Karalı, kendisini göğsünden vurdu. Polis ekiplerince ağır yaralı halde bulunan Mehmet K., hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başkent karıştı! Önce firar etti sonra...

Başkent karıştı! Önce firar etti sonra...

1453'te doğan bir Meksikalı hangisini yemiş olamaz? Kim Milyoner Olmak İster

1453'te doğan bir Meksikalı hangisini yemiş olamaz? Kim Milyoner Olmak İster

Vaiz Sokağı Numara 70 şiirinin yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

Vaiz Sokağı Numara 70 şiirinin yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

On Numara sonuçları açıklandı 18 Kasım (MPİ çekiliş sonucu sorgulama)

On Numara sonuçları açıklandı 18 Kasım (MPİ çekiliş sonucu sorgulama)

Sıradaki Haber