09.12.2019 - 20:39 |
Hangisi eşeklerin sırtına bağlanan kaşsız enli yayvan ve yumuşak bir eyerdir? Kim Milyoner Olmak İster
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen yarışmanın bu akşamki bölümüne oldukça enteresan bir soru damga vurdu. Peki merakla araştırılan Hangisi eşeklerin sırtına bağlanan kaşsız enli yayvan ve yumuşak bir eyerdir?
ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan soru gündem oldu. İşte ayrıntılar...
Hangisi eşeklerin sırtına bağlanan kaşsız enli yayvan ve yumuşak bir eyerdir?
CEVAP: Palan