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09.12.2019 - 20:39 |

Hangisi eşeklerin sırtına bağlanan kaşsız enli yayvan ve yumuşak bir eyerdir? Kim Milyoner Olmak İster

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen yarışmanın bu akşamki bölümüne oldukça enteresan bir soru damga vurdu. Peki merakla araştırılan Hangisi eşeklerin sırtına bağlanan kaşsız enli yayvan ve yumuşak bir eyerdir?

Hangisi eşeklerin sırtına bağlanan kaşsız enli yayvan ve yumuşak bir eyerdir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan soru gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Hangisi eşeklerin sırtına bağlanan kaşsız enli yayvan ve yumuşak bir eyerdir?

CEVAP: Palan

4 yaşındaki çocuğu servis ezdiKüçükçekmece'de servis minibüsü, evine bıraktığı 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti. Minibüsün altında kalarak ezilen 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Olayla ilgili minibüsün sürücüsü ve görevli kadın gözaltına alındı.
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