Hanife Gürdal kimdir? Gelin adayı Hanife kaç yaşında?

Hanife Gürdal 1995 İzmir doğumlu. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın programına katılan Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkarmasıyla da gündem olmuştu. Yapılan eleştirileri umursamayan Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.