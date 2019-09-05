05.09.2019 - 10:21
Hanife Gürdal kimdir? Gelin adayı Hanife kaç yaşında?
Bir dönem katıldığı evlendirme programlarında adını duyuran Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, Hanife Gürdal kaç yaşında? Gelin adayı Hanife ile ilgili merak edilenler...
Hanife Gürdal 1995 İzmir doğumlu. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın programına katılan Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkarmasıyla da gündem olmuştu. Yapılan eleştirileri umursamayan Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.