02.12.2019 - 11:52 |
Hanife Gürdal kimdir? Hanide Gürdal kaç yaşında?
Geçtiğimiz yıllarda evlilik programlarına katılan Hanife Gürdal, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. İzleyiciler tarafından gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal, yeni ilişkisi hakkında konuştu. Peki Hanife Gürdal kaç yaşında?
1995 yılında İzmir'de doğan Hanife Gürdal, Instagramda 540 bin kişi tarafından takip ediliyor. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın evlendirme programına katılan Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkarmasıyla da gündem olmuştu. Yapılan eleştirileri umursamayan Hanife Gürdal sosyal medyada bikinili paylaşımda da bulundu.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.