Hanife Gürdal kimdir? Hanide Gürdal kaç yaşında?

1995 yılında İzmir'de doğan Hanife Gürdal, Instagramda 540 bin kişi tarafından takip ediliyor. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın evlendirme programına katılan Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkarmasıyla da gündem olmuştu. Yapılan eleştirileri umursamayan Hanife Gürdal sosyal medyada bikinili paylaşımda da bulundu.