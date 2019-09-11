11.09.2019 - 12:23
Hanife Gürdal kimdir? Hanife Gürdal hangi programlara katılmıştı?
Evlilik programlarıyla tanıdığımız Hanife Gürdal, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Hanife Gürdal Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozuyla gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları ise Hanife Gürdal'ın yaşamı hakkında bilgileri merak etmeye başladı. İşte Hanife Gürdal hakkında bilinenler...
1995 yılında İzmir'de doğan Hanife Gürdal, Instagramda 540 bin kişi tarafından takip ediliyor. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın evlendirme programına katılan Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkarmasıyla da gündem olmuştu. Yapılan eleştirileri umursamayan Hanife Gürdal sosyal medyada bu kez bikinili paylaşımda bulundu.
HANİFE GÜRDAL'DAN BİKİNİ POZU
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