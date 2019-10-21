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21.10.2019 - 07:44 |

Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında? Hanife Gürdal nereli?

Hanife Gürdal, katıldığı evlilik programı ile adını duyurduktan sonra başörtüsünü çıkarması ile gündem olmuştu. Hanife Gürdal bu kezde sosyal medya hesabı üzerinden mini elbisesi ile dans ettiği videoyu takipçileri ile paylaştı. Peki Hanife Gürdal kimdir?

Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında? Hanife Gürdal nereli?

Hanife Gürdal 1995 İzmir doğumlu. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın programına katılan Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkarmasıyla da gündem olmuştu. Evlilik programlarının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Hanife Gürdal son olarak sosyal medya hesabı üzerinden mini elbisesi ile yaptığı dans videosunu takipçileri ile paylaştı. Yapılan eleştirileri umursamayan Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

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