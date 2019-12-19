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19.12.2019 - 11:53 |

Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz kimdir? Kemal Ayvaz kaç yaşında, ne iş yapıyor? Nasıl tanıştılar?

Evlilik programlarında tanınan Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz ile evlendi. Hanife Gürdal'ı tanıyanlar ise Kemal Ayvaz'ın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve ne iş yaptığını merak etmeye başladı. Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz kimdir? Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz nasıl tanıştı?

Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz kimdir? Kemal Ayvaz kaç yaşında, ne iş yapıyor? Nasıl tanıştılar?

Hanife Gürdal 1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın programına katıldı. Katıldığı bir izdivaç programında hiçbir talibini beğenmeyen ve kısa sürede tavırları ile fenomen olan Hanife Gürdal, programlar bitmesine rağmen göz önünde olmaya devam ediyor.

İzmir Torbalı'da yaşayan Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladığı haberleriyle gündem olmuştu.

HANİFE GÜRDAL'IN EŞİ KEMAL AYVAZ KİMDİR?

Hanife Gürdal bir süredir arkadaşının kardeşi olan Kemal Ayvaz ile birlikte. Tiyatrocu olduğu öğrenilen Kemal Ayvaz, 24 yaşında.

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
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