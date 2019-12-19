Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz kimdir? Kemal Ayvaz kaç yaşında, ne iş yapıyor? Nasıl tanıştılar?

Hanife Gürdal 1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın programına katıldı. Katıldığı bir izdivaç programında hiçbir talibini beğenmeyen ve kısa sürede tavırları ile fenomen olan Hanife Gürdal, programlar bitmesine rağmen göz önünde olmaya devam ediyor.

İzmir Torbalı'da yaşayan Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladığı haberleriyle gündem olmuştu.

HANİFE GÜRDAL'IN EŞİ KEMAL AYVAZ KİMDİR?

Hanife Gürdal bir süredir arkadaşının kardeşi olan Kemal Ayvaz ile birlikte. Tiyatrocu olduğu öğrenilen Kemal Ayvaz, 24 yaşında.