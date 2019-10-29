Şanlıurfa, Eyyübiye’de 2014’te keşfedilen ve yeni bir Göbeklitepe olması beklenen Harbetsuvan Tepesi’nde başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı başkanı Doç. Dr. Bahattin Çelik, Milliyet’e yaptığı açıklamada bölgede yapılan kazılarda ibadet yerleri, depolama alanları, çok sayıda yabani hayvan kemiği keşfettiklerini söyledi.

Kaçak kazı

Karahan tepe’nin küçük bir uydu yerleşimi niteliğindeki Harbetsuvan’ın kaçak kazılar dolayısıyla tahrip edildiğini söyleyen Çelik, bölgedeki Nevali Çori, Taşlı Tepe, Sefer Tepe, Ayanlar Höyük, Hamzan Tepe, Balıklıgöl Höyüğü ve Kurt Tepe gibi çok önemli arkeolojik alanların olduğu ve acilen koruma altına alınmaları gerektiği vurguladı. Çelik, “Çanak, çömleksiz Neolitik döneme ait çok önemli kalıntılar bulduk. Göbekli Tepe’nin II. tabakasında görülen ‘T’ şeklinde dikilitaşlar Harbetsuvan Tepesi’nde de mevcut. Mimari olarak orta boyutlu taşlar ile kuru duvar tekniğinde dikdörtgen, kare planlı tespit edildi. Buluntuların birinin üzerinde el parmakları ve kemer tasviri bulunuyor” dedi. Harbetsuvan kazısında Göbeklitepe’de görülmeyen mekân girişinin tespit edildiğini aktaran Çelik, şunları dedi:

“Harbetsuvan Tepesi’nde bulunan ve yaklaşık 70 cm boyutunda olan heykelin baş kısmı ise kırık. Heykel, tıpkı Göbeklitepe’deki dikilitaşlarda betimlenenler gibi bir erkeği temsil ediyor. 10 bin yıllık olduğu düşünülen Harbetsuvan Tepesi erkek heykelciği oturur vaziyette tasvir edilmiş ancak baş kısmı günümüze kadar korunamamış.”