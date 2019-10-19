Harekat aleyhine "savaştan etkilenen çocukların" fotoğraflarıyla manipülasyon

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle, YPG/PKK terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilen görüntüleri manipüle etme çabası, bölgedeki savaşlardan etkilenen çocukların görüntüleriyle devam etti.

YPG/PKK'ya yakın hesaplar, bombalama sonrasında yaralanmış ellerine bakarak ağlayan bir çocuğun fotoğrafını, harekat sırasında "kimyasal silah kullanıldığı" yalanıyla sosyal medyaya yükledi.

Ancak, söz konusu fotoğrafın, Esed rejiminin Halep kentini yoğun biçimde bombaladığı Ekim 2012'de objektiflere yansıdığı ortaya çıktı.

Aynı şekilde, sosyal medyada harekat aleyhine karalama yapmak için açtıkları etiketleri işaretleyen YPG/PKK yanlısı hesaplar, yerde oturan bir annenin kucağında çocuğuyla görüldüğü fotoğrafı paylaştı. Aynı görüntünün 2015'de başka bir yerde yayımlandığı anlaşıldı.

Manipülatör bir hesap, enkaz içinde kalmış bir mahallede bisikletini taşımaya çalışan bir erkek çocuğun fotoğrafını, harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıttı. Fakat, bu görüntünün Suriye'de, Esed rejiminin bombaladığı Doğu Guta bölgesinde Ocak 2018'de kaydedildiği görüldü.

Suriye'de savaştan kaçarken bir bavulun içinde uyuyan çocuğun görüldüğü Mart 2018'deki fotoğrafı paylaşan terör örgütü yanlıları, bu görüntüleri harekat sonrasında çekilmiş gibi manipüle etmeye çalıştı.

Terör örgütü yanlısı bir hesap, gözü yaşlar içinde birkaç çocuğun görüldüğü fotoğrafı, sosyal medyaya harekat sırasında çekilmiş gibi yükledi. Bu görüntününse İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sırasında 2014'te çekildiği ortaya çıktı.