Ä°lk olarak dÃ¼n 13.00 sÄ±ralarÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Ä°brahim KalÄ±n, ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Robert C. Oâ€™Brien ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, GÃ¼venli BÃ¶lgeâ€™nin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len adÄ±mlarÄ± anlattÄ±.

Putinâ€™le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ArdÄ±ndan 14.00 sÄ±ralarÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putinâ€™i aradÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede FÄ±ratâ€™Ä±n doÄŸusuna dÃ¼zenlenmesi planlanan askeri harekÃ¢t ele alÄ±nÄ±rken ErdoÄŸanâ€™Ä±n Suriyeâ€™nin barÄ±ÅŸ ve istikrara kavuÅŸmasÄ±na katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±nÄ± ve Suriyeâ€™deki siyasi sÃ¼recin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye halkÄ±nÄ±n hak ve menfaatlerinin korunmasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan asli bir unsur olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, TÃ¼rkiyeâ€™nin Rusya Federasyonuâ€™nun bu sÃ¼reÃ§teki yapÄ±cÄ± tutumunu takdir ettiÄŸini dile getirdi.

Liderleri bilgilendirdi

Daha sonra ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ve Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸenerâ€™i telefonla arayarak harekÃ¢t hakkÄ±nda bilgi verdi. ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentopâ€™u CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesiâ€™nde kabul ederek bilgilendirdi. ErdoÄŸan, saat 16.00â€™da Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akarâ€™Ä± telefonla arayarak harekÃ¢t emrini verdi. DÃ¼n akÅŸam saatlerindeyse DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.