Harekâta yerli silah damgası

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekâtı’na TSK envanterindeki yerli ve milli üretim silahlar damga vuruyor. Hava harekâtında savaş uçakları tarafından kullanılan ve TÜBİTAK SAGE ile ASELSAN’ın geliştirdiği Hassas Güdüm Kitleri (HGK-84,HGK-82,LGK-82), genel maksat ve nüfuz edici bombaları, akıllı vuruş kabiliyeti kazandırıyor ve hedefler yüksek hassasiyetle vuruluyor. Harekâta katılan savaş uçaklarında ASELSAN’ın özgün olarak geliştirdiği, kızılötesi ve gündüz kamerası bulunan hedefleme sistemine sahip ASELPOD bulunuyor. Sistemle pilot çok uzak mesafelerden hedeflerini tespit ederek hareketli ve sabit hedeflere kilitleme yapıyor.

Yerli İHA-SİHA ve ATAK

Harekâtta, TUSAŞ’ın geliştirdiği ANKA-S İHA ile, BAYKAR’ın BAYRAKTAR-TB2 İHA, SİHA’ları aktif şekilde kullanılıyor. ASELSAN’ın Serçe döner kanatlı İHA’sı da sınır hattında görev alıyor. İHA’lar; keşif, gözetleme, istihbarat faaliyetini anlık karargâha iletirken, SİHA’lar da belirlenen hedefleri milli yapım MAM, MAM-L mühimmatları ve UMTAS füzeleriyle imha ediyor. Harekâtta 8 kilometre menziline sahip Cirit füzeleri de kullanıyor. Milli uydular üzerinden kontrol edilebilen Anka-S’nin görev menzili binlerce kilometreye ulaşırken, milli kriptolu haberleşme sistemi, milli olarak geliştirilen full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemiyle de bu alandaki ihtiyaçları karşılıyor. Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 saat 3 dakika) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorlarını kıran Bayraktar TB2 ise, 55 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Bayraktar, 150 kilometre haberleşme menziline sahip bulunuyor. Türkiye’nin ilk yerli taarruz helikopteri T-129 ATAK’lar da Fırat’ın doğusundaki birliklere yerli füzelerle yakın hava desteği sağlıyor. STM tarafından üretilen ve TSK’nın envanterine yeni giren çok rotorlu vurucu (kamikaze) insansız hava aracı Kargu da harekâta kullanılıyor.

Fırtına’lar dövüyor

YPG mevzi ve noktalarının yumuşatılmasında, 40 km. menzile sahip T-155 Fırtına Obüsleri ve T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) etkin kullanılıyor. Bora Füzesi de, 280 kilometre menzil ve 470 kg harp başlığı ile önemli bir caydırıcılık sunuyor.

M60T modernize edildi

Harekâtın kara gücünü oluşturan Leopard2A4, M60T, M60A3 tankları da yerli imkanlarla modernize edildi. Fırat Kalkanı’ndan sonra TSK’nın talepleri doğrultusunda 160’tan fazla M60T tankı, “Fırat Modernizasyonu” uygulandı ve M60TM seviyesine yükseltildi. Modernizasyon kapsamında Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Lazer İkaz Sistemi, ek güç ünitesi, Akkor Pulat Aktif Koruma Sistemi, Tepes Teleskobik Görüntüleme Sistemi, yangın bastırıcı elyaf gibi yerli sistemler entegre edilen M60TM tankları harekâtta görev alıyor.

Keskin nişancı tüfekleri

Komandolar ise, MKEK tarafından yerli imkanlarla üretilen piyade tüfekleri MPT-76, MPT-55 silahlarını kullanıyor. Ayrıca, timlerdeki keskin nişancı askerler, KNT-76, BORA 12 keskin nişancı tüfekleriyle operasyona destek veriyor.

Harekâtta, ASELSAN’ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi de zırhlı araçların üzerinde yer alıyor.

Vuran ilk kez sahada

Harekâtta birliklerin kullandığı zırhlı araçlar arasında ise; Cobra, Cobra2, Kirpi, Kirpi2, Ejder Yalçın da yer alıyor. BMC’nin ürettiği Vuran ve Kirpi 2 zırhlı araçları harekâtta ilk kez kullanılıyor. Vuran; yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcıya karşı zırhla donatıldı. Kirpi II de el yapımı patlayıcı ve mayın gibi tuzaklara karşı içerisindeki personeli koruyor.

Havan bekçisi Serhat





ASELSAN’ın havan tespit radarı SERHAT da harekâtta kullanılıyor. Sistem, görüş hattında bulunan havan mermilerinin tahmini çıkış ve düşüş yerlerini hesaplıyor ve havan düşmeden önce uyarı veriyor. Ayrıca havan atışının yapıldığı noktayı hesaplayarak, harekât merkezine bildiriyor ve o nokta ateş altına alınıyor.